Рублёв: предлагали организаторам, чтобы мы играли на Уимблдоне в паре с украинцами

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как воспринял отстранение от Уимблдона. По словам спортсмена, он пытался договориться с организаторами соревнований, но те не прислушались к нему.



«Конечно, я расстроился. Тратишь всё, что зарабатываешь, вкладываешь в себя. И получается, что напрасно. Мы предлагали разные варианты, которые могли помочь. Предлагали войти в положение. Предлагали играть пару или микст с украинским игроком. Мы хотели показать, как важно, чтобы был мир во всём мире. Я — теннисист. Благодаря теннису я могу нести правильный посыл», — сказал Рублёв на YouTube-канале Вити Кравченко.

Из-за отстранения российских и белорусских теннисистов Уимблдон был лишён рейтинговых очков.