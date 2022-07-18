Анна Дмитриева оценила решение Дарьи Касаткиной совершить каминг-аут

Бывшая теннисистка, известный комментатор Анна Дмитриева высказалась об интервью первой ракетки России Дарьи Касаткиной. Она сделала каминг-аут, объявив о нетрадиционной ориентации. Также она сообщила, что у неё есть девушка.



«Я об этом знала давным давно. Это было в теннисных кругах известно. Я знаю, что в теннисе это очень распространённое явление — веками длится. Однако не могу сказать, что я как-то в это дело вовлечена.



Даша — хорошая девочка. Это очень интимная вещь, поэтому каждый решает по-своему. Всё это касается только её и девушки. Даже когда у тебя роман с молодым человеком, то ты не спешишь об этом рассказать всему миру», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме Касаткина объявила о нетрадиционной ориентации и сообщила, что у неё есть девушка