«Каждый имеет право на личную жизнь». Чесноков — о каминг-ауте Касаткиной

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался об интервью первой ракетки России Дарьи Касаткиной. Ранее она призналась в нетрадиционной ориентации и сообщила, что у неё есть девушка.



«Моя позиция очень обычная — это её выбор и её личное дело. Я не хочу даже вмешиваться. Я поддерживаю Дашу. Каждый человек имеет право на личную жизнь.



Она нормальная девчонка, никого не убивает. Даша живёт своей прекрасной жизнью. Касаткина — замечательный человек и с ней приятно общаться. А ещё Даша шикарная теннисистка. Лет 20 назад во французском «Теннис Магазин» вышел выпуск, где Амели Моресмо обнимается и целуется со своей подругой. Ей 20 лет, а любовнице 30 или 32. Это было в теннисном журнале. Даше я желаю удачи в личной жизни», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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