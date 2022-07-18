Касаткина не исключила, что сменит гражданство

Российская теннисистка Дарья Касаткина признала, что может сменить спортивное гражданство из-за отстранения россиян от соревнований. Спортсменка заявила, что это может произойти, если российским теннисистам начнут массово запрещать участвовать в соревнованиях. В настоящее время россияне отстранены от Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса. Также спортсменам не разрешили выступить на Уимблдоне.

«У нас забрали Кубок Билли Джин Кинг. Когда его вернут? Да никогда не вернут. С Олимпиадой ничего непонятно, а она через два года. В общем, мы отшельники. Я не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — сказала Касаткина на YouTube-канале блогера Виктора Кравченко.

В настоящее время Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA. Она является первой ракеткой России.