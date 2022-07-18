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Хачанов обыграл Штруффа на старте турнира в Гамбурге

Хачанов обыграл Штруффа на старте турнира в Гамбурге
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия). В матче первого круга представитель России обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа. Матч завершился со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:2). Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут.

122-я ракетка мира Штруфф семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 15. Его соперник, занимающий 26-е место в рейтинге ATP, сделал 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира Хачанов встретится с победителем матча Аляж Бедене (Словения) — Фабио Фоньини (Италия).

Призовой фонд турнира в Гамбурге превышает € 1,7 млн. Помимо Хачанова, в нём участвуют ещё два россиянина, Аслан Карацев и Андрей Рублёв.

Гамбург (м). 1-й круг
18 июля 2022, понедельник. 20:20 МСК
Ян-Леннард Штруфф
122
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 2
3 		6 7 7
         
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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