Рублёв не исключил, что сменит гражданство
Поделиться
Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что допускает смену гражданства, если лишь в этом случае он сможет и дальше выступать на международных турнирах. Ранее россиян и белорусов отстранили от Уимблдона.
«Если говорить об Уимблдоне, то да, допустили бы, если поменять паспорт. Смена гражданства? Если нас везде забанят на всех турнирах, а я дальше захочу продолжать карьеру, то это один из выходов из ситуации.
Я выигрывал Олимпиаду в миксте. Хочется верить, что я ещё сыграю на Олимпиаде. Мне хочется в это верить. И я безумно благодарен, что мне удалось взять золото», — сказал Рублёв на YouTube-канале блогера Виталия Кравченко.
Ранее о возможной смене гражданства заявила и российская теннисистка Дарья Касаткина.
Новость по темеКасаткина не исключила, что сменит гражданство
Комментарии
- 18 июля 2022
-
23:14
-
23:14
-
22:42
-
21:29
-
21:16
-
20:19
-
20:09
-
19:41
-
19:29
-
19:04
-
17:41
-
14:16
-
14:11
-
13:41
-
13:17
-
12:52
-
12:14
-
11:33
-
11:01
-
10:41
-
10:02
-
08:22
-
08:17
-
07:48
-
07:43
-
07:33
-
07:27
-
00:48
-
00:23
-
00:03
- 17 июля 2022
-
23:56
-
23:47
-
23:12
-
22:44
-
22:35
Партнерский контент