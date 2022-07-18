Рублёв не исключил, что сменит гражданство

Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что допускает смену гражданства, если лишь в этом случае он сможет и дальше выступать на международных турнирах. Ранее россиян и белорусов отстранили от Уимблдона.



«Если говорить об Уимблдоне, то да, допустили бы, если поменять паспорт. Смена гражданства? Если нас везде забанят на всех турнирах, а я дальше захочу продолжать карьеру, то это один из выходов из ситуации.



Я выигрывал Олимпиаду в миксте. Хочется верить, что я ещё сыграю на Олимпиаде. Мне хочется в это верить. И я безумно благодарен, что мне удалось взять золото», — сказал Рублёв на YouTube-канале блогера Виталия Кравченко.

Ранее о возможной смене гражданства заявила и российская теннисистка Дарья Касаткина.