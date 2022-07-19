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Директор «Мастерса» в Монреале оценил вероятность участия в турнире Джоковича

Директор «Мастерса» в Монреале оценил вероятность участия в турнире Джоковича
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Турнирный директор «Мастерса» в Монреале (Канада) Юджин Лапьер поделился мнением о возможном участии в соревнованиях экс первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Представитель оргкомитета исключил, что для Джоковича будут сделаны исключения из правил.

«Ситуация довольно проста. Либо власти Канады меняют правила вакцинации, либо Новаку придётся закатить рукав и привиться от коронавируса. Оба варианта я считаю маловероятными.

Правила действуют для всех. Существуют некоторые ограничения. Но правила едины. Пандемия пока не кончилась», — цитирует Лапьера Eurosport.

Пока неизвестно, сможет ли Джокович принять участие в US Open. Из-за отказа от вакцинации он уже пропустил Australian Open. В США запрещено въезжать тем, кто не привился от коронавируса.

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