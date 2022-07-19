Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос выразил недовольство тем, что перед US Open проходят грунтовые турниры

Кирьос выразил недовольство тем, что перед US Open проходят грунтовые турниры
Комментарии

Австралийский теннисист Ник Кирьос в соцсетях обратился к руководству ATP. Финалист Уимблдона-2022 возмутился тем, что сейчас организаторы проводят грунтовые турниры. Свой комментарий он опубликовал под постом о лидерах посева на турнире в Гштааде (Швейцария).

«Почему перед американской серией проходят грунтовые турниры», — написал австралиец.

Напомним, между Уимблдоном и US Open в календаре значатся пять грунтовых турниров.

На Уимблдоне Кирьос впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема». Австралийский теннисист в финале встретился с сербом Новаком Джоковичем, но уступил ему в четырёх сетах. Джокович выиграл этот турнир уже в 7-й раз в карьере. Кроме того, он стал 21-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Новость по теме
Ник Кирьос рассказал о послании от популярного рэпера перед финалом Уимблдона с Джоковичем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022