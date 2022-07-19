Кирьос выразил недовольство тем, что перед US Open проходят грунтовые турниры
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Австралийский теннисист Ник Кирьос в соцсетях обратился к руководству ATP. Финалист Уимблдона-2022 возмутился тем, что сейчас организаторы проводят грунтовые турниры. Свой комментарий он опубликовал под постом о лидерах посева на турнире в Гштааде (Швейцария).
«Почему перед американской серией проходят грунтовые турниры», — написал австралиец.
Напомним, между Уимблдоном и US Open в календаре значатся пять грунтовых турниров.
На Уимблдоне Кирьос впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема». Австралийский теннисист в финале встретился с сербом Новаком Джоковичем, но уступил ему в четырёх сетах. Джокович выиграл этот турнир уже в 7-й раз в карьере. Кроме того, он стал 21-кратным победителем турниров «Большого шлема».
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