Дарья Касаткина посоветовала юным российским теннисистам менять гражданство

Российская теннисистка Дарья Касаткина посоветовала юным теннисистам России менять гражданство.
«Какие у нас перспективы на ближайшие десять лет? Сильно нас откинет? Да уже откинуло. Я думаю, что поколение, которым сейчас по 16-17, у них еще есть шансы, потому что они ещё играют и у них есть шанс уехать. А вот тем, кто младше…не знаю. Каждый, кто из России выйдет на высокий уровень в течении ближайших пяти лет, это нереальные красавчики. Я думаю, многие талантливые дети, у родителей которых будет возможность, наверное, будут менять гражданство. Если честно, у нас уже такие вопросы ходят, потому что раз нас отстраняют от Уимблдона, и мы не знаем, что будет дальше. А детям могу сказать, что если есть такая возможность, ребят, меняйте», — сказала Касаткина на YouTube-канале блогера Виктора Кравченко.
В настоящее время Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA. Она является первой ракеткой России.
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