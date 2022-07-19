Аманда Анисимова оставила эмодзи под совместным фото Дарьи Касаткиной и Натальи Забияко

22-я ракетка мира, 20-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова оставила эмодзи под совместной фотографией российской теннисистки Дарьи Касаткиной и серебряным призёром Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Натальи Забияко. Ранее Касаткина призналась в нетрадиционной ориентации. Она не назвала имени своей девушки, однако вскоре после этого выложила в соцсетях совместный снимок с Забияко.

Анисимова оставила в комментариях несколько эмодзи с изображениями рук, поднятых в знак торжества, и сердечка.

Фото: из личного архива дарьи касаткиной

Также 25-летняя Дарья Касаткина заявила, что может сменить гражданство, если того потребует ситуация.

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