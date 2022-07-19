«Кто-нибудь, помогите мне, пожалуйста». Арина Соболенко выложила свежее фото

Шестая ракетка мира, 24-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка дала понять, что сильно устала после тренировки.

«Кто-нибудь, помогите мне, пожалуйста», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива арины соболенко

Напомним, Арина Соболенко, как и другие российские и белорусские спортсмены, пропустила Уимблдон 2022 года вследствие отстранения со стороны организаторов мероприятия. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиян и белорусов проходит без начисления рейтинговых баллов — такое решение приняли ATP и WTA. Уимблдон-2022 закончился 10 июля. В мужском одиночном разряде победил Новак Джокович, в женском — уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.



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