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Джон Макинрой назвал главное качество Рафаэля Надаля

Джон Макинрой назвал главное качество Рафаэля Надаля
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением о 22-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» Рафаэле Надале. По словам Макинроя, главное качество Надаля — его боевой дух.

«Я никогда не видел никого похожего на него. Я думал, что Джимми Коннорс усердно сражался, пока не увидел Рафаэля Надаля. Это безумие. И это его главное качество, без сомнения.

Все мы знаем, что он невероятный игрок. Но он может выдавать такие усилия из матча в матч, из гейма в гейм. Другие к этому стремятся. Но это очень трудно сделать. В противном случае каждый делал бы так.

К примеру, скажите Нику Кирьосу: давай, старайся — и будешь вторым-третьим в мире. Если бы это было легко, думаю, он так и делал бы. Но в его случае это не так», — приводит слова Макинроя Tennis 365.

Надаль возвращается «к жизни» после травмы на Уимблдоне. Вместо больничной койки — танцпол Надаль возвращается «к жизни» после травмы на Уимблдоне. Вместо больничной койки — танцпол

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