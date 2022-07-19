Доминик Тим заявил, что чувствует себя сейчас, как в начале карьеры

Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал о своих эмоциях от первых побед после своего возвращения в тур.
«Сейчас я чувствую себя так же, как в начале своей карьеры, когда каждая победа была чем-то особенным. Я дошел до четвертьфинала в Бастаде на ATP 250, и это кажется мне огромным. Так было в начале моей карьеры.
Когда вы привыкли идти далеко, к финалу, победа в матче уже не такая уж особенная. Но это не так. Уровень очень высокий, все игроки играют хорошо, поэтому каждая победа в матче должна быть особенной, и сейчас я снова чувствую себя так», — сказал Тим в интервью ATP Tour.
Напомним, что Доминик Тим пропустил большое количество времени из-за травмы локтя.
Сегодня, 19 июля, австриец сыграет матч первого круга турнира в Гштааде (Швейцария) с французом Юго Гастоном.
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