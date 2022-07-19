Британский журналист заявил о «бесконечном потоке оскорблений» от фанатов Новака Джоковича

Британский журналист Бенджамин Баттерворт заявил, что болельщики 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича завалили его сообщениями с оскорблениями. Ранее журналисту не понравилось, что 35-летний Джокович, не желающий прививаться от коронавируса, тем самым подвергает риску многих людей.

«Если что и показывает, насколько влиятелен Джокович, так это бесконечный поток оскорблений, которые я получаю от антипрививочников, которых он вдохновил. Я попал в заголовки новостей в Сербии на этой неделе и был завален агрессивными комментариями от его фанатов», — написал Баттерворт в своём «твиттере».



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