Британский журналист заявил о «бесконечном потоке оскорблений» от фанатов Новака Джоковича
Поделиться
Британский журналист Бенджамин Баттерворт заявил, что болельщики 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича завалили его сообщениями с оскорблениями. Ранее журналисту не понравилось, что 35-летний Джокович, не желающий прививаться от коронавируса, тем самым подвергает риску многих людей.
«Если что и показывает, насколько влиятелен Джокович, так это бесконечный поток оскорблений, которые я получаю от антипрививочников, которых он вдохновил. Я попал в заголовки новостей в Сербии на этой неделе и был завален агрессивными комментариями от его фанатов», — написал Баттерворт в своём «твиттере».
Новость по теме«Один из самых опасных людей мира». Британский журналист обрушился с критикой на Джоковича
Также посмотрите видео, как травмированный Рафаэль Надаль зажигательно танцует на вечеринке:
Комментарии
- 19 июля 2022
-
11:28
-
10:57
-
10:57
-
10:31
-
10:30
-
10:18
-
10:06
-
09:22
-
09:17
-
09:10
-
08:51
-
08:17
-
08:14
-
08:04
-
07:37
-
04:33
-
00:44
-
00:31
- 18 июля 2022
-
23:50
-
23:14
-
23:14
-
22:42
-
21:29
-
21:16
-
20:19
-
20:09
-
19:41
-
19:29
-
19:04
-
17:41
-
14:16
-
14:11
-
13:41
-
13:17
-
12:52
Партнерский контент