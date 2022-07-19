Тим — о своей серии поражений: весной было непросто сохранять позитивный настрой

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, что он чувствовал во время своей серии из 11 поражений.
«Весной было непросто сохранять позитивный настрой, поскольку я проигрывал один матч за другим. Кроме того, по тому, как я играл, я чувствовал, что этого недостаточно для уровня этих парней. Я выходил на эти матчи с осознанием того, что я даже не способен победить, так что это было очень сложно.
Психологически это было непросто. После Ролан Гаррос я сел со своей командой и сказал, что мне нужен еще один тренировочный блок, чтобы вернуться к основам и приблизиться к своему прежнему уровню. Сейчас снова стало красивее. Весной было не так красиво. Очень тяжело, если ты проигрываешь и ходишь на тренировку пять дней, а потом в следующем матче опять проигрываешь. Это очень тяжело», — сказал Тим в интервью ATP Tour.
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