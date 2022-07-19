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19-летний Карлос Алькарас ответил, стремится ли он попасть в топ-3 рейтинга ATP

19-летний Карлос Алькарас ответил, стремится ли он попасть в топ-3 рейтинга ATP
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Шестая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос, есть ли у него цель попасть в топ-3 рейтинга ATP. В настоящее время первые три места занимают россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль.

«Это была бы хорошая цель. Но сейчас я не думаю о рейтинге, а о том, чтобы попасть на Итоговый чемпионат ATP в Турине в конце сезона.

Рейтинг для меня сейчас не самая важная вещь, хотя я и сражаюсь, чтобы выигрывать матчи и турниры. Это позволит мне продолжать своё восхождение», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

На Уимблдоне 2022 года Алькарас дошёл до четвёртого круга, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

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