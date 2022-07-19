Ига Свёнтек провела тренировку с бывшей польской теннисисткой

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек в своих социальных сетях поделилась тем, что она провела тренировку с экс-второй теннисисткой мира, полькой Агнешкой Радваньской.
«Подготовка под бдительным взглядом», — написала Ига Свёнтек в своих социальных сетях, опубликовав фотографию с Радваньской.
Фото: из социальных сетей Свёнтек
На прошедшем Уимблдонском турнире Свёнтек дошла до третьего круга, где сенсационно проиграла 40-й ракетке мира француженке Ализе Корне со счётом 4:6, 2:6. Корне прервала серию польки из 37 побед. Это была самая длинная беспроигрышная серия теннисистки в туре в XXI веке. Ранее рекорд принадлежал американке Винус Уильямс (35).
Турнир выиграла 23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина. Это первый титул 23-летней Елены на турнире «Большого шлема» в карьере. Свёнтек поздравила Рыбакину с победой.
- 19 июля 2022
-
11:28
-
10:57
-
10:57
-
10:31
-
10:30
-
10:18
-
10:06
-
09:22
-
09:17
-
09:10
-
08:51
-
08:17
-
08:14
-
08:04
-
07:37
-
04:33
-
00:44
-
00:31
- 18 июля 2022
-
23:50
-
23:14
-
23:14
-
22:42
-
21:29
-
21:16
-
20:19
-
20:09
-
19:41
-
19:29
-
19:04
-
17:41
-
14:16
-
14:11
-
13:41
-
13:17
-
12:52