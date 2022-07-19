Ига Свёнтек провела тренировку с бывшей польской теннисисткой

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек в своих социальных сетях поделилась тем, что она провела тренировку с экс-второй теннисисткой мира, полькой Агнешкой Радваньской.

«Подготовка под бдительным взглядом», — написала Ига Свёнтек в своих социальных сетях, опубликовав фотографию с Радваньской.

Фото: из социальных сетей Свёнтек

На прошедшем Уимблдонском турнире Свёнтек дошла до третьего круга, где сенсационно проиграла 40-й ракетке мира француженке Ализе Корне со счётом 4:6, 2:6. Корне прервала серию польки из 37 побед. Это была самая длинная беспроигрышная серия теннисистки в туре в XXI веке. Ранее рекорд принадлежал американке Винус Уильямс (35).

Турнир выиграла 23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина. Это первый титул 23-летней Елены на турнире «Большого шлема» в карьере. Свёнтек поздравила Рыбакину с победой.