Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль возобновил тренировки после Уимблдона

Рафаэль Надаль возобновил тренировки после Уимблдона
Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль возобновил тренировочный процесс после Уимблдона-2022.

Напомним, Надаль вынужден был сняться с полуфинального матча на Уимблдоне-2022. После четвертьфинала врачи диагностировали у него семимиллиметровый разрыв мышцы живота.

По пути к полуфиналу он успел обыграть аргентинца Франсиско Серундоло, литовца Ричардаса Беранкиса, итальянца Лоренцо Сонего, голландца Ботика ван де Зандсхулпа, американца Тейлора Фритца. В полуфинале испанец должен был встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

Уимблдонский турнир в четвёртый раз подряд выиграл серб Новак Джокович. Для Джоковича это 21-я победа на турнирах «Большого шлема». У Надаля 22 победы.

Недавно стало известно, что Рафаэль Надаль решил сыграть на «Мастерсе» в Монреале, который стартует 7 августа.

«Сохранить свою профессию». Заявление Касаткиной и Рублёва пророчит бегство спортсменов? «Сохранить свою профессию». Заявление Касаткиной и Рублёва пророчит бегство спортсменов?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022