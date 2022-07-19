Рафаэль Надаль возобновил тренировки после Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль возобновил тренировочный процесс после Уимблдона-2022.
Напомним, Надаль вынужден был сняться с полуфинального матча на Уимблдоне-2022. После четвертьфинала врачи диагностировали у него семимиллиметровый разрыв мышцы живота.
По пути к полуфиналу он успел обыграть аргентинца Франсиско Серундоло, литовца Ричардаса Беранкиса, итальянца Лоренцо Сонего, голландца Ботика ван де Зандсхулпа, американца Тейлора Фритца. В полуфинале испанец должен был встретится с австралийцем Ником Кирьосом.
Уимблдонский турнир в четвёртый раз подряд выиграл серб Новак Джокович. Для Джоковича это 21-я победа на турнирах «Большого шлема». У Надаля 22 победы.
Недавно стало известно, что Рафаэль Надаль решил сыграть на «Мастерсе» в Монреале, который стартует 7 августа.
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