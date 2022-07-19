Шамиль Тарпищев ответил, можно ли считать Медведева лучшим теннисистом в истории России

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что первую ракетку мира Даниила Медведева пока рано называть лучшим российским теннисистом в истории. Он привёл в пример Марата Сафина и Евгения Кафельникова.

«Несмотря на то что Даня побьет рекорд Сафина по лидерству в рейтинге ATP, говорить, что он лучший теннисист в истории России, пока рано. У Кафельникова всё же больше титулов — и титулов «Большого шлема», и есть олимпийское золото. Но главное — у него 27 побед в парном разряде. Так что Дане есть куда стремиться", — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, Медведев выиграл US Open 2021 года, Кафельников — «Ролан Гаррос» 1996 года и Australian Open 1999 года, Сафин — US Open 2000 года и Australian Open 2005 года.

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