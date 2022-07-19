Финалист турнира в Ньюпорте не сыграет в Гамбурге. Стал известен новый соперник Рублёва

Казахстанский теннисист Александр Бублик (39-й в рейтинге ATP) отказался от участия в грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге.
В первом круге он должен был сыграть с российским теннисистом Андреем Рублёвым (8-й в рейтинге ATP). Бублика заменит литовец Ричардас Беранкис. Встреча пройдет завтра, 20 июля. Победитель этой пары во втором круге встретится с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Даниэль Альтмайер (Германия).
Призовой фонд турнира составил € 1 770 865. Турнир начался 18 июля, а завершится 24 июля.
Напомним, 18 июля Максим Кресси обыграл Бублика в финале травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США) со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:3), хотя Александр вёл 6:2, 3:0. На пути к финалу Бублик одолел американца Джека Сока, британца Энди Маррея и австралийца Джэйсона Каблера.
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