Василий Уткин: подумать только, сколько народу считает постель Даши Касаткиной своей

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал слова 12-го номера рейтинга WTA, российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая призналась в нетрадиционной ориентации.

«Подумать только, сколько народу считает своей постель Даши Касаткиной. Ведь считает! Потому что если б не считало, то кого касается, кто там лежит, помимо неё? Нет, государству нечего делать в постели своих граждан», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Также 25-летняя Дарья Касаткина заявила, что может сменить гражданство. Слова спортсменки прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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