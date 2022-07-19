Диего Шварцман проиграл в первом круге турнира в Гамбурге
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Аргентинский теннисист Диего Шварцман проиграл фину Эмилю Руусувуори в рамках первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
Эмиль Руусувуори одержал победу со счётом 7:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. На счету Шварцмана ни одного эйса, восемь двойных ошибок, два реализованных брейк-пойнта из девяти возможных. Руусувуори однажды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге фин встретится с итальянцем Лоренцо Музетти, который в. свою очередь обыграл серба Душан Лайовича со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3.
Призовой фонд турнира составил €1 770 865. Турнир начался 18 июля, а завершится 24 июля.
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