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Диего Шварцман проиграл в первом круге турнира в Гамбурге

Диего Шварцман проиграл в первом круге турнира в Гамбурге
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Аргентинский теннисист Диего Шварцман проиграл фину Эмилю Руусувуори в рамках первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Эмиль Руусувуори одержал победу со счётом 7:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. На счету Шварцмана ни одного эйса, восемь двойных ошибок, два реализованных брейк-пойнта из девяти возможных. Руусувуори однажды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге фин встретится с итальянцем Лоренцо Музетти, который в. свою очередь обыграл серба Душан Лайовича со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3.

Призовой фонд турнира составил €1 770 865. Турнир начался 18 июля, а завершится 24 июля.

Гамбург (м). 1-й круг
19 июля 2022, вторник. 12:10 МСК
Эмиль Руусувуори
42
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Диего Шварцман
14
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Комментарии
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