Диего Шварцман проиграл в первом круге турнира в Гамбурге

Аргентинский теннисист Диего Шварцман проиграл фину Эмилю Руусувуори в рамках первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Эмиль Руусувуори одержал победу со счётом 7:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. На счету Шварцмана ни одного эйса, восемь двойных ошибок, два реализованных брейк-пойнта из девяти возможных. Руусувуори однажды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге фин встретится с итальянцем Лоренцо Музетти, который в. свою очередь обыграл серба Душан Лайовича со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3.

Призовой фонд турнира составил €1 770 865. Турнир начался 18 июля, а завершится 24 июля.