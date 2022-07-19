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Пабло Карреньо-Буста уверенно вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Пабло Карреньо-Буста уверенно вышел во второй круг турнира в Гамбурге
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Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста обыграл итальянца Лука Нарди в рамках первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Пабло Карреньо-Буста выиграл поединок со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. На счету Найди один эйс, четыре двойные ошибки, и ни одного брейк-пойнта. Карреньо-Буста четыре раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

Во втором круге испанец встретится со словаком Алексом Молчаном, который в свою очередь обыграл серба Марко Топа со счётом 7:5, 6:3. Встреча пройдет завтра, 20 июля.

Призовой фонд турнира составил €1 770 865. Турнир начался 18 июля, а завершится 24 июля.

Гамбург (м). 1-й круг
19 июля 2022, вторник. 14:25 МСК
Пабло Карреньо-Буста
23
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Лука Нарди
169
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди
Комментарии
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