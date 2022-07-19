Пабло Карреньо-Буста уверенно вышел во второй круг турнира в Гамбурге
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Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста обыграл итальянца Лука Нарди в рамках первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
Пабло Карреньо-Буста выиграл поединок со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. На счету Найди один эйс, четыре двойные ошибки, и ни одного брейк-пойнта. Карреньо-Буста четыре раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.
Во втором круге испанец встретится со словаком Алексом Молчаном, который в свою очередь обыграл серба Марко Топа со счётом 7:5, 6:3. Встреча пройдет завтра, 20 июля.
Призовой фонд турнира составил €1 770 865. Турнир начался 18 июля, а завершится 24 июля.
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