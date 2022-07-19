Бывший глава Национальной разведки США призвал пустить Новака Джоковича на US Open

Американский политик Ричард Гренелл, который в 2020 году был исполняющим обязанности директора Национальной разведки США, призвал сделать так, чтобы 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, не желающий прививаться, получил разрешение на въезд в страну и сыграл на US Open. В настоящее время иностранцы, которые не прививались от коронавируса, не имеют права въезжать в США.

«Дайте Новаку Джоковичу сыграть на US Open! Турнир обесценит сам себя, если забанит одного из лучших игроков в мире», — написал Гренелл в своём «твиттере».

Напомним, в январе 2022 года Джоковичу не дали сыграть на Australian Open и со скандалом депортировали из страны.

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