Алькарас одержал волевую победу на старте турнира в Гамбурге

Испанский теннисист Карлос Алькарас пробился во второй круг турнира в Гамбурге (Германия). В матче первого круга он обыграл немца Николу Куна. Причём победа испанца получилось волевой, а дожал соперника он уже на тай-брейке. Матч закончился со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:3).



Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут. Шестая ракетка мира Алькарас ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из 10. Кун, занимающий 259-е место в рейтинге ATP, сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.



Следующим соперником Алькараса станет победитель матча Федерико Баэс (Аргентина) — Филип Краинович (Сербия). Призовой фонд турнира ATP-500 превышает € 1,7 млн.