Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас одержал волевую победу на старте турнира в Гамбурге

Алькарас одержал волевую победу на старте турнира в Гамбурге
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас пробился во второй круг турнира в Гамбурге (Германия). В матче первого круга он обыграл немца Николу Куна. Причём победа испанца получилось волевой, а дожал соперника он уже на тай-брейке. Матч закончился со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут. Шестая ракетка мира Алькарас ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из 10. Кун, занимающий 259-е место в рейтинге ATP, сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Алькараса станет победитель матча Федерико Баэс (Аргентина) — Филип Краинович (Сербия). Призовой фонд турнира ATP-500 превышает € 1,7 млн.

Гамбург (м). 1-й круг
19 июля 2022, вторник. 15:45 МСК
Карлос Алькарас
6
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		1 6 3
         
Никола Кун
259
Испания
Никола Кун
Н. Кун
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022