Иванишевич: скорее я выиграю турнир в Умаге, чем Джокович победит на US Open

Горан Иванишевич, тренер бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича, признался, что скептически оценивает шансы на поездку теннисиста на US Open. Из-за коронавирусных правил Новак не может приехать в США. Если их не изменят, то он будет вынужден пропустить турнир «Большого шлема», как это уже было в случае с Australian Open.



«Я думаю, что у меня больше шансов выиграть турнир в Умаге, если я получу на него приглашение, чем у Джоковича на триумф на US Open.



Что касается решения Джоковича не вакцинироваться, то я его уважаю. Он принял решение, ему не хочется проводить эксперименты над своим организмом», — цитирует Иванишевича Daily Mail.

Джокович за карьеру выигрывал турниры «Большого шлема» 21 раз.