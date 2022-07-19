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Иванишевич: скорее я выиграю турнир в Умаге, чем Джокович победит на US Open

Иванишевич: скорее я выиграю турнир в Умаге, чем Джокович победит на US Open
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Горан Иванишевич, тренер бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича, признался, что скептически оценивает шансы на поездку теннисиста на US Open. Из-за коронавирусных правил Новак не может приехать в США. Если их не изменят, то он будет вынужден пропустить турнир «Большого шлема», как это уже было в случае с Australian Open.

«Я думаю, что у меня больше шансов выиграть турнир в Умаге, если я получу на него приглашение, чем у Джоковича на триумф на US Open.

Что касается решения Джоковича не вакцинироваться, то я его уважаю. Он принял решение, ему не хочется проводить эксперименты над своим организмом», — цитирует Иванишевича Daily Mail.

Джокович за карьеру выигрывал турниры «Большого шлема» 21 раз.

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