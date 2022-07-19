Фоньини и Бедене устроили перепалку после матча, судья пыталась их успокоить

Матч первого круга турнира в Гамбурге (Германия), в котором встречались словенец Аляж Бедене и итальянец Фабио Фоньини, закончился словесной перепалкой соперников. После матча они ещё долго стояли и разговаривали на повышенных тонах. Судье пришлось вмешаться, чтобы успокоить игроков.

Матч закончился победой Фоньини со счётом 6:3, 3:6, 7:6. После завершения встречи соперники пожали друг другу руки. Но затем Бедене начал высказывать претензии сопернику. По словам Аляжа, Фоньини слишком часто спорил с судьями. Словенский теннисист был недоволен поведением Фоньини. Он сказал тому, что Фабио постоянно «что-то такое делает».



Спор продлился несколько минут. Судья на вышке вмешалась в перепалку теннисистов. Они разошлись, но затем вернулись на корт, чтобы продолжить разговор.