Фоньини и Бедене устроили перепалку после матча, судья пыталась их успокоить

Матч первого круга турнира в Гамбурге (Германия), в котором встречались словенец Аляж Бедене и итальянец Фабио Фоньини, закончился словесной перепалкой соперников. После матча они ещё долго стояли и разговаривали на повышенных тонах. Судье пришлось вмешаться, чтобы успокоить игроков.
Матч закончился победой Фоньини со счётом 6:3, 3:6, 7:6. После завершения встречи соперники пожали друг другу руки. Но затем Бедене начал высказывать претензии сопернику. По словам Аляжа, Фоньини слишком часто спорил с судьями. Словенский теннисист был недоволен поведением Фоньини. Он сказал тому, что Фабио постоянно «что-то такое делает».
Спор продлился несколько минут. Судья на вышке вмешалась в перепалку теннисистов. Они разошлись, но затем вернулись на корт, чтобы продолжить разговор.
- 19 июля 2022
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