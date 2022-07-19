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Карацев обыграл Басилашвили на турнире в Гамбурге, выиграв второй сет 6:0

Карацев обыграл Басилашвили на турнире в Гамбурге, выиграв второй сет 6:0
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Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Гамбурге (Германия). Представитель России на старте соревнований уверенно обыграл грузина Николоза Басилашвили. Матч завершился со счётом 6:4, 6:0.

Соперники провели на корте 1 час. 28-я ракетка мира Басилашвили дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного. Карацев, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Карацева станет победитель матча Федерико Кория (Аргентина) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия).

Призовой фонд грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге превышает € 1,7 млн.

Гамбург (м). 1-й круг
19 июля 2022, вторник. 18:20 МСК
Николоз Басилашвили
28
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Аслан Карацев
37
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Комментарии
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