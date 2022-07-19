Карацев обыграл Басилашвили на турнире в Гамбурге, выиграв второй сет 6:0

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Гамбурге (Германия). Представитель России на старте соревнований уверенно обыграл грузина Николоза Басилашвили. Матч завершился со счётом 6:4, 6:0.



Соперники провели на корте 1 час. 28-я ракетка мира Басилашвили дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного. Карацев, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Карацева станет победитель матча Федерико Кория (Аргентина) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия).



Призовой фонд грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге превышает € 1,7 млн.