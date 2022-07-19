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Вторая ракетка мира Контавейт стартовала с победы на турнире в Гамбурге

Вторая ракетка мира Контавейт стартовала с победы на турнире в Гамбурге
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Гамбурге (Германия). В матче первого тура грунтового турнира она обыграла румынку Ирину Бару. Матч закончился со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Соперницы провели на корте 1 час 35 минут. Вторая ракетка мира Контавейт выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. Её соперница, занимающая 125-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Контавейт станет шведка Ребекка Петерсон. Она в матче первого круга обыграла украинку Катерину Байндль со счётом 6:3, 6:0.

Призовой фонд турнира в Гамбурге превышает € 203 тыс.

Гамбург (ж). 1-й круг
19 июля 2022, вторник. 18:35 МСК
Анетт Контавейт
2
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 3  
         
Ирина Бара
125
Румыния
Ирина Бара
И. Бара
Комментарии
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