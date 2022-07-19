Итальянский теннисист Фабио Фоньини одержал 400-ю победу в карьере. Юбилейной стала победа на старте турнира в Гамбурге (Германия). В матче первого круга он обыграл словенца Аляжа Бедене со счётом 6:3, 3:6, 7:6.



Итальянец начал карьеру в 2004 году. В общей сложности он одержал 400 побед и потерпел 352 поражения. В следующем круге турнира Фоньини встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Примечательно, что матч Бедене и Фоньини закончился словесной перепалкой. После матча они ещё долго стояли и разговаривали на повышенных тонах. Судье пришлось вмешаться, чтобы успокоить игроков.



После завершения встречи соперники пожали друг другу руки. Но затем Бедене начал высказывать претензии сопернику. По словам Аляжа, Фоньини слишком часто спорил с судьями. Словенский теннисист был недоволен поведением Фоньини. Он сказал тому, что Фабио постоянно «что-то такое делает».



Спор продлился несколько минут. Судья на вышке вмешалась в перепалку теннисистов. Они разошлись, но затем вернулись на корт, чтобы продолжить разговор.