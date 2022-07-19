Хачанов и Рублёв вышли в четвертьфинал турнира в Гамбурге в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в парном разряде. В матче первого круга Хачанов и Рублёв победили итальянцев Симоне Болелли и Фабио Фоньини со счётом 4:6, 6:1, 10:8. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Хачанов и Рублёв подали четыре эйса на двоих, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта. Болелли и Фоньини ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт.

Следующими соперниками Хачанова и Рублёва на турнире в Гамбурге станут либо первые сеяные, испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос, либо мексиканец Сантьяго Гонсалес и аргентинец Андрес Мольтени.

Отметим, что за выход в четвертьфинал одиночного разряда Хачанов снова сыграет с Фоньини.