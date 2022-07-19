Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович заявлен на турнир в Цинциннати, несмотря на проблемы с въездом в США

Джокович заявлен на турнир в Цинциннати, несмотря на проблемы с въездом в США
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявлен на турнир серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который стартует 14 августа. Соревнования будут проходить перед US Open.

На турнир заявлены все игроки топ-41, включая не только Джоковича, но и травмированного Александра Зверева из Германии.

По всей видимости, Джокович не сможет сыграть на турнире из-за проблем с въездом в США. Из-за отказа от вакцинации он не может попасть в страну.

Ранее тренер Джоковича Горан Иванишевич признал, что шансы Новака на выступление на US Open минимальны. Из-за отказа от вакцинации сербский теннисист уже пропустил Australian Open. Джокович является 21-кратным победителем турниров «Большого шлема». Он выиграл последний Уимблдон.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022