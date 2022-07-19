Джокович заявлен на турнир в Цинциннати, несмотря на проблемы с въездом в США

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявлен на турнир серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который стартует 14 августа. Соревнования будут проходить перед US Open.



На турнир заявлены все игроки топ-41, включая не только Джоковича, но и травмированного Александра Зверева из Германии.



По всей видимости, Джокович не сможет сыграть на турнире из-за проблем с въездом в США. Из-за отказа от вакцинации он не может попасть в страну.



Ранее тренер Джоковича Горан Иванишевич признал, что шансы Новака на выступление на US Open минимальны. Из-за отказа от вакцинации сербский теннисист уже пропустил Australian Open. Джокович является 21-кратным победителем турниров «Большого шлема». Он выиграл последний Уимблдон.