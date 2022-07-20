Аванесян вышла во второй круг турнира в Палермо

Российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг турнира WTA-250 в Палермо (Италия). 129-я ракетка мира на старте турнира обыграла бразильянку Каролину Алвес. Встреча закончилась со счётом 6:2, 5:7, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.



Аванесян ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из девяти. 170-я ракетка мира Алвес сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.



Аванесян вышла в основную сетку турнира через квалификацию. Следующей соперницей россиянки станет Лючия Бронцетти из Италии. Она на старте соревнований обыграла Сиюй Ван из Китая (6:3, 6:3). Призовой фонд соревнований составляет € 203 тыс.