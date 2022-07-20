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Аванесян вышла во второй круг турнира в Палермо

Аванесян вышла во второй круг турнира в Палермо
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Российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг турнира WTA-250 в Палермо (Италия). 129-я ракетка мира на старте турнира обыграла бразильянку Каролину Алвес. Встреча закончилась со счётом 6:2, 5:7, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.

Аванесян ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из девяти. 170-я ракетка мира Алвес сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Аванесян вышла в основную сетку турнира через квалификацию. Следующей соперницей россиянки станет Лючия Бронцетти из Италии. Она на старте соревнований обыграла Сиюй Ван из Китая (6:3, 6:3). Призовой фонд соревнований составляет € 203 тыс.

Палермо. 1-й круг
19 июля 2022, вторник. 22:20 МСК
Каролина Алвес
170
Бразилия
Каролина Алвес
К. Алвес
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 1
6 		5 6
         
Элина Аванесян
129
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Комментарии
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