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Белинда Бенчич показала фото в купальнике

Белинда Бенчич показала фото в купальнике
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Полуфиналистка Открытого чемпионата США 2019 года, бывшая четвёртая ракетка мира, швейцарская теннисистка Белинда Бенчич опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию в купальнике, сделанную на озере в Лозанне (Швейцария).

Фото: из личного архива белинды бенчич

На Уимблдоне 2022 года 25-летняя Бенчич, посеянная на турнире под 14-м номером, неожиданно проиграла в первом круге. Соперницей швейцарской спортсменки была представительница Китая Ван Цян, одержавшая победу со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде стала уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая с 2018 года представляет Казахстан. В финальном матче Рыбакина обыграла Онс Жабер (Тунис).

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