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Петиция с призывом пустить Новака Джоковича на US Open собрала более 10 тыс. подписей

Петиция с призывом пустить Новака Джоковича на US Open собрала более 10 тыс. подписей
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На сайте Change.org появилась петиция с призывом дать сыграть на Открытом чемпионате США 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу, который не желает прививаться от коронавируса. В настоящее время иностранцы, которые не прививались от коронавируса, не имеют права въезжать в США.

«На данном этапе пандемии нет абсолютно никаких причин не разрешать Джоковичу играть на US Open 2022 года. Правительство США и USTA должны сотрудничать, чтобы позволить ему играть. Если непривитые американские игроки могут играть, то Джоковичу как одной из легенд игры нужно разрешить сыграть. USTA, сделайте, чтобы это случилось!» — отмечается в петиции.

Напомним, в январе 2022 года Джоковичу не дали сыграть на Australian Open и со скандалом депортировали из страны.

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