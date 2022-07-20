Петиция с призывом пустить Новака Джоковича на US Open собрала более 10 тыс. подписей

На сайте Change.org появилась петиция с призывом дать сыграть на Открытом чемпионате США 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу, который не желает прививаться от коронавируса. В настоящее время иностранцы, которые не прививались от коронавируса, не имеют права въезжать в США.
«На данном этапе пандемии нет абсолютно никаких причин не разрешать Джоковичу играть на US Open 2022 года. Правительство США и USTA должны сотрудничать, чтобы позволить ему играть. Если непривитые американские игроки могут играть, то Джоковичу как одной из легенд игры нужно разрешить сыграть. USTA, сделайте, чтобы это случилось!» — отмечается в петиции.
Напомним, в январе 2022 года Джоковичу не дали сыграть на Australian Open и со скандалом депортировали из страны.
Сложный трюк с мячом и ракеткой от Лейлы Фернандес:
- 20 июля 2022
-
11:35
-
11:10
-
10:33
-
10:19
-
10:18
-
10:13
-
08:37
-
08:22
-
07:38
-
00:43
- 19 июля 2022
-
23:22
-
21:38
-
20:39
-
20:19
-
19:48
-
19:35
-
19:23
-
18:52
-
18:22
-
18:18
-
18:12
-
16:49
-
16:42
-
16:40
-
15:49
-
15:36
-
14:53
-
14:45
-
14:44
-
14:20
-
14:04
-
13:49
-
12:48
-
12:38
-
12:03