Стефанос Циципас выложил фото с голым торсом

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новый пост в своих соцсетях. Спортсмен выложил снимок с голым торсом.

Фото: из личного архива стефаноса циципаса

На Уимблдоне 2022 года Стефанос Циципас дошёл до третьего круга, где проиграл австралийцу Нику Кирьосу, который впоследствии добрался до финала. В первом раунде Циципас обыграл швейцарца Александера Ричарда, а во втором — австралийца Джордана Томпсона. Титул завоевал 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

Высшее достижение Стефаноса Циципаса на мэйджорах — выход в финал «Ролан Гаррос» 2021 года. Тогда он в пяти сетах проиграл Джоковичу, несмотря на то что выиграл первые две партии.

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