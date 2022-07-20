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Тренер Джоковича Горан Иванишевич высказался о лишении Уимблдона рейтинговых очков

Тренер Джоковича Горан Иванишевич высказался о лишении Уимблдона рейтинговых очков
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Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящее время является тренером 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, прокомментировал решение ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков. Напомним, 35-летний Джокович выиграл Уимблдон 2022 года, но опустился после этого на седьмое место в рейтинге ATP, так как у него сгорело 2000 очков за прошлогодний титул.

«Решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков, как по мне, является полностью безумным и ошибочным. Но это была важная победа для Новака. Она была нужна ему. Он показал, что является лучшим игроком на траве», — приводит слова Иванишевича издание Slobodna Dalmacija.

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