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Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина выложила фотографии из Лондона

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина выложила фотографии из Лондона
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Победительница Уимблдонского турнира 2022 года в женском одиночном разряде, представительница Казахстана Елена Рыбакина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии, сделанные в Лондоне.

Фото: из личного архива елены рыбакиной

Фото: из личного архива елены рыбакиной

Фото: из личного архива елены рыбакиной

На пути к победе на Уимблдоне-2022 Елена Рыбакина обыграла таких теннисисток, как Коко Вандевей (США), Бьянка Андрееску (Канада), Чжэн Циньвэнь (Китай), Петра Мартич (Хорватия), Айла Томлянович (Австралия), Симона Халеп (Румыния) и Онс Жабер (Тунис).

Напомним, до 2018 года Елена Рыбакина, родившаяся в Москве, представляла на соревнованиях Россию. Затем спортсменка решила сменить гражданство на казахстанское.

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