Симона Халеп показала фото с отдыха в вечернем платье

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп в своих социальных сетях показала фотографии с отдыха.
«Перезаряжаю батарейки», — написала Симона под опубликованными фотографиями.
Фото: из социальных сетей Симоны Халеп
Фото: из социальных сетей Симоны Халеп
Фото: из социальных сетей Симоны Халеп
«Заслуженно», — написал тренер румынской теннисистки Патрик Муратоглу.
Напомним, на Уимблдоне-2022 в полуфинальном матче Симона Халеп проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В финале Рыбакина обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Призовой фонд турнира составил рекордные £ 40 350 000.
Симона Халеп побеждала на Уимблдоне в 2019 году, обыграв в финале американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В 2018 году румынка одержала победу на «Ролан Гаррос».
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