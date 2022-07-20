Экс-тренер Шараповой и сестёр Уильямс заявил, что Карлос Алькарас станет лучшим в истории

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, заявил, что шестая ракетка мира Карлос Алькарас по окончании карьеры будет считаться лучшим теннисистом в истории.

«Он игрок поколения. Людям придётся это понять. На мой взгляд, он Агасси, Джокович, Федерер и Надаль в одном флаконе. Я понимаю, это звучит безумно, но он войдёт в историю как величайший игрок всех времён, если не помешают травмы.

Понимаю, говорить так — безумие, когда ему только исполнилось 19 и он ещё не выиграл турнир «Большого шлема». Я видел это в Сампрасе, я видел это в Федерере, я видел это в Надале. Я не видел этого в Джоковиче, знаете, он появился чуть позже. Но у него [у Алькараса] самая совершенная игра. Он рождён для этого. Он самый быстрый парень, который когда-либо брал в руки теннисную ракетку», — приводит слова Макки Tennis-Infinity.

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