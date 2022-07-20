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Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге
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Российская теннисистка Анастасия Потапова прошла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия), обыграв аргентинку Марию Карле.

Потапова одержала победу со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. На счету Марии Карле три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Анастасия Потапова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

В четвертьфинале турнира россиянка встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая, в свою очередь, обыграла польку Магдалену Фрех со счётом 6:3, 6:0. Встреча состоится 21 июля.

Призовой фонд турнира составил € 203 024. Турнир начался 17 июля, а завершится 23 июля.

Гамбург (ж). 2-й круг
20 июля 2022, среда. 12:05 МСК
Мария Карле
189
Аргентина
Мария Карле
М. Карле
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Анастасия Потапова
63
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
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