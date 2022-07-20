Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге
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Российская теннисистка Анастасия Потапова прошла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия), обыграв аргентинку Марию Карле.
Потапова одержала победу со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. На счету Марии Карле три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Анастасия Потапова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.
В четвертьфинале турнира россиянка встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая, в свою очередь, обыграла польку Магдалену Фрех со счётом 6:3, 6:0. Встреча состоится 21 июля.
Призовой фонд турнира составил € 203 024. Турнир начался 17 июля, а завершится 23 июля.
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