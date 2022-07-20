Бывший тренер Шараповой считает Кори Гауфф лучшей в туре WTA

Бывший тренер российской теннисистки Марии Шараповой и сестёр Уильямс Рик Микки рассказал, что считает американскую теннисистку Кори Гауфф (11-я в рейтинге WTA) лучшей в туре WTA.

«Я знаю Кори и её отца, мы все живём во Флориде. Она лучшая спортсменка, играющая в туре WTA. Кори может выиграть несколько «Больших шлемов», в этом нет никаких сомнений. Ей всего 18 лет, и она станет лучше. Она звезда, когда у неё в руках ракетка.

Но чтобы доминировать в игре, я хотел бы, чтобы она играла ближе к линии, диктовала игру, перерезала площадку. Конечно, у неё есть небольшие технические проблемы в игре: она много бьёт по мячу, и это сложный способ для того, чтобы стать чемпионом», — приводит слова Микки Tennis-Infinity.