Рублёв — о победе над Беранкисом: он играл агрессивно, но я сосредоточился и «сломал» его

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) с литовцем Ричардасом Беранкисом.

«Я доволен своим выступлением. Ричардас — очень сильный игрок. Он очень сильно бьёт по мячу и играет быстро, поэтому мне пришлось сразу включаться в игру. Доволен тем, как я подавал сегодня, и тем, что нанёс несколько отличных ударов с задней линии. Во втором сете соперник сыграл очень хорошо. Он играл очень агрессивно. Но затем я сосредоточился и снова «сломал» его», — приводит слова Рублёва ATP Tour.

Рублёв одолел соперника со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Во втором круге Андрей встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.