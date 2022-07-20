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В ФТР прокомментировали победу Рублёва над Беранкисом в первом круге турнира в Гамбурге

В ФТР прокомментировали победу Рублёва над Беранкисом в первом круге турнира в Гамбурге
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу восьмой ракетки мира Андрея Рублёва в матче с литовцем Ричардасом Беранкисом в первом круге грунтового турнира в Гамбурге (Германия). Рублёв обыграл соперника со счётом 6:3, 6:4.

«Хорошая игра для начала турнира. Беранкис — очень непростой соперник, но Андрей сыграл очень уверенно и не дал ему, по сути, особо шансов завязать борьбу», — рассказал Алексей Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Во втором круге турнира в Гамбурге Андрей Рублёв сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло. Этот матч состоится завтра, 21 июля.

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