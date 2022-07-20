Янчук: не сомневался в Рублёве. В Гамбурге он пройдёт без поражений до 1/2 или финала

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу восьмой ракетки мира Андрея Рублёва в матче с литовцем Ричардасом Беранкисом в первом круге в Гамбурге. Рублёв обыграл соперника со счётом 6:3, 6:4.

«Я не сомневался в Рублёве. На этом уровне он играет уверенно, как правило, обыгрывает тех, кто ниже его по рейтингу. Другое дело те, кто выше него. С ними Рублёву пока трудно. Это неудивительно. Победа над Серундоло достойна его уровня. Думаю, он пройдёт без поражений до полуфинала или финала», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Во втором круге Рублёв сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло. Матч состоится завтра, 21 июля.

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