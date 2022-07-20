Тренер Медведева выложил фото с Даниилом после трёхчасовой тренировки

Жиль Сервара, тренер первой ракетки мира Даниила Медведева, опубликовал свежую фотографию в своих соцсетях. Сервара (второй слева на фото) выложил снимок с Медведевым (стоит по центру), сделанный после трёхчасовой тренировки.

«Классная трёхчасовая работа в летние «каникулы», — подписал фото тренер.

Фото: из личного архива жиля сервара

Медведев с командой готовится к американской серии турниров на хардовом покрытии, в том числе к US Open – 2022, где Даниил будет защищать титул.

Напомним, Медведев был вынужден пропустить Уимблдон-2022, так как Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) приняла решение отстранить российских и белорусских игроков, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе. В ответ Уимблдон был лишён рейтинговых очков.

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