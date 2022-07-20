Молчан вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге, обыграв Карреньо-Бусту

Словацкий теннисист Алекс Молчан вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Гамбурге (Германия). В матче второго круга соревнований Молчан нанёс поражение четвёртому сеяному, испанцу Пабло Карреньо-Бусте, со счётом 6:3, 1:6, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Соперники уверенно взяли по одному сету, а третья, решающая партия завершилась на тай-брейке победой Молчана.

Молчан дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. Карреньо-Буста подал 13 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Гамбурге Молчан сыграет с хорватом Борной Чоричем, который в матче второго круга нанёс поражение представителю Нидерландов Таллону Грикспору со счётом 6:3, 6:4.