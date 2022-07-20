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Молчан вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге, обыграв Карреньо-Бусту

Молчан вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге, обыграв Карреньо-Бусту
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Словацкий теннисист Алекс Молчан вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Гамбурге (Германия). В матче второго круга соревнований Молчан нанёс поражение четвёртому сеяному, испанцу Пабло Карреньо-Бусте, со счётом 6:3, 1:6, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Соперники уверенно взяли по одному сету, а третья, решающая партия завершилась на тай-брейке победой Молчана.

Молчан дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. Карреньо-Буста подал 13 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Гамбурге Молчан сыграет с хорватом Борной Чоричем, который в матче второго круга нанёс поражение представителю Нидерландов Таллону Грикспору со счётом 6:3, 6:4.

Гамбург (м). 2-й круг
20 июля 2022, среда. 15:40 МСК
Пабло Карреньо-Буста
23
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		1 7 7
         
Алекс Молчан
48
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
Комментарии
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