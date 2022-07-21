Наоми Осака прекратила сотрудничество с тренером Вимом Фиссеттом
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Бельгийский тренер Вим Фиссетт объявил о завершении совместной работы с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» японской теннисисткой Наоми Осакой.
«Для меня было честью тренировать Наоми с 2019 года и видеть, как она превращается в чемпионку. Она вдохновила целое новое поколение полюбить теннис и отстаивать то, во что они верят. Было потрясающе стать частью этого путешествия.
Спасибо, Наоми. Желаю тебе всего наилучшего и с нетерпением жду начала следующей главы», – написал Фиссетт в соцсетях.
Осака по два раза побеждала на Открытом чемпионате Австралии (2019, 2021) и US Open (2018, 2020). Наоми — бывшая первая ракетка мира и победительница семи турниров WTA в одиночном разряде.
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