Наоми Осака прекратила сотрудничество с тренером Вимом Фиссеттом

Бельгийский тренер Вим Фиссетт объявил о завершении совместной работы с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» японской теннисисткой Наоми Осакой.

«Для меня было честью тренировать Наоми с 2019 года и видеть, как она превращается в чемпионку. Она вдохновила целое новое поколение полюбить теннис и отстаивать то, во что они верят. Было потрясающе стать частью этого путешествия.

Спасибо, Наоми. Желаю тебе всего наилучшего и с нетерпением жду начала следующей главы», – написал Фиссетт в соцсетях.

Осака по два раза побеждала на Открытом чемпионате Австралии (2019, 2021) и US Open (2018, 2020). Наоми — бывшая первая ракетка мира и победительница семи турниров WTA в одиночном разряде.