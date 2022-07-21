«Меня уничтожили в армрестлинге». Рафаэль Надаль выложил свежее фото

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен признался, что проиграл в армрестлинге колумбийскому певцу Себастьяну Ятре.
«Мы занимались армрестлингом, и Ятра уничтожил меня. Это правда, и это нужно было сказать. Себастьян, круто, сверхчеловеческая сила», — написал Надаль, прикрепив текст к соответствующей фотографии.
«Спасибо Рафа. Хорошо, что ты принимаешь это и делишься этим с остальным миром», — написал певец в комментариях.
Фото: из личного архива рафаэля надаля
В настоящее время 36-летний Надаль восстанавливается после травмы, полученной на Уимблдоне. Он уже приступил к тренировкам.
Травмированный Рафаэль Надаль зажигательно танцует на вечеринке:
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