«Меня уничтожили в армрестлинге». Рафаэль Надаль выложил свежее фото

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен признался, что проиграл в армрестлинге колумбийскому певцу Себастьяну Ятре.

«Мы занимались армрестлингом, и Ятра уничтожил меня. Это правда, и это нужно было сказать. Себастьян, круто, сверхчеловеческая сила», — написал Надаль, прикрепив текст к соответствующей фотографии.

«Спасибо Рафа. Хорошо, что ты принимаешь это и делишься этим с остальным миром», — написал певец в комментариях.

Фото: из личного архива рафаэля надаля

В настоящее время 36-летний Надаль восстанавливается после травмы, полученной на Уимблдоне. Он уже приступил к тренировкам.

Травмированный Рафаэль Надаль зажигательно танцует на вечеринке: