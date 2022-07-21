Американский эксперт: Джокович при нынешней форме может дойти до 26 или 27 титулов ТБШ
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Бывший американский теннисист, а ныне эксперт и телекомментатор Лейф Ширас оценил шансы Новака Джоковича завоевать ещё больше титулов на турнирах «Большого шлема». В настоящее время у серба их 21. Он также подчеркнул выдающуюся физическую форму 35-летнего теннисиста.
«Я думаю, что Новак Джокович при нынешней форме и физическом здоровье имеет в запасе ещё четыре или пять мэйджоров, и он может дойти до 26 или 27 титулов ТБШ. Ему 35 лет, и он продолжает устанавливать удивительные стандарты физической формы.
Вы знаете, что он проигрывает молодым претендентам по два сета, но это его не беспокоит. Он просто находит «другую передачу» в своей голове, ногах и в своём сердце», — цитирует Шираса Tennis World USA.
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